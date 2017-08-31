陳子強高中照曝光 日人竟封「台版木村拓哉」
明華園第三代出身的陳子強，自幼就以武術童星身分出道，並演出多部膾炙人口的電影，其中在《新七龍珠》飾演孫悟空一角，當時造型更被日本封為「台版木村拓哉」，讓他聞訊後是受寵若驚。
陳子強臉書貼出粉絲寄給他的照片，內容是1991年飾演《新七龍珠》孫悟空的劇照，只見他燙著一頭捲髮，膚色相當黝黑，因為年僅16歲看起來格外青澀， 粉絲表示是無意間在書籍上發現此照，加上看到他被封為「台版木村拓哉」，便立刻回報此訊息，但卻對此封號頗有微詞，表示應該將木村拓哉封為「日版陳子強」才合理，對此陳子強則謙虛回應，「莫求與別人相比，只求能超越自己」。
兒時舊照意外曝光，也掀起粉絲熱烈討論，表示神韻跟木村拓哉有些神似，甚至大讚小時候就很有型，長大後果然是個了不起的明星。
(中時電子報)
關鍵字： 陳子強
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