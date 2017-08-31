獨派人士鬧世大運惹毛她 揚言：我有坦克就開過去了
經過長久的爭取與規劃，2017世界大學運動會(世大運)終於在台灣舉辦，歷經12天的激戰與感動，台北世大運於昨天迎接了閉幕式，而過程中發生了小插曲，有人趁機脫去上衣，秀出裸背上事先寫好的獨派標語，此舉讓曾表態熱愛祖國的劉樂妍心裡不爽快，在微博貼出相關新聞照片開轟。
昨天世大運閉幕會場上，有民眾脫衣表態支持台獨立場，被媒體拍下並加以報導，事業重心已移往對岸發展的女星劉樂妍，聞訊後轉貼相關文章，大罵：「白痴，如果我有坦克我就開過去了」，還說支持亂世用重典，酸嗆「這些人活的太舒服了」。
劉樂妍所發表的開坦克輾壓言論，讓人聯想到被大陸中央政府視為禁忌話題的「六四天安門事件」，然仍引發不少大陸網友的共鳴，贊聲道「對，要學祖國一樣，出動坦克車。壓死人又咋了」、「要是我當政非給你們這些渣渣趕盡殺絕！ 」，還有主張該出動機關槍「全部掃掉」的。
(中時電子報)
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