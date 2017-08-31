謝金燕不神隱了！自拍影片預告海外開唱

電音女神謝金燕，三個月前，快閃老爸豬哥亮的告別式後就持續神隱，昨天(30)她自拍一段影片，和粉絲報告近況，頂著一頭金髮亮相，氣色看起來相當不錯，還預告要在九月中到新加坡開唱，但對於演唱會的細節保密到家。

謝金燕不神隱了！自拍影片預告海外開唱

三個月前，謝金燕為了完成豬哥亮的心願赴美開唱，過程中一度淚灑舞台，讓眾人相當心疼，之後現身豬哥亮告別式，神情也相當憔悴。經過幾個月的休養，謝金燕再度現身，頂著一頭金髮，精神好了許多，同時她也預告，將在新加坡舉辦演唱會。對此經紀人回應，這場演出很久前就敲定，對於表演內容相當保密。

(中天)