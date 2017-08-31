林全宴請代表團：希望世大運開啟體育黃金期
行政院長林全31日中午在新莊頤品大飯店宴請我國世大運代表團，而打破世界紀錄的金牌舉重選手郭婞淳送上代表團的紀念徽章，田徑雙金楊俊瀚、鄭兆村也代表將裱框的精彩賽事照片送給林全，而林全致詞時也承諾會藉由《國體法》修正，全面健全體育環境。
由於林全遲到超過一小時，他一到場後就為遲到致歉，表示國體法今天三讀通過，他得趕在臨時會散會前繞到立法院向委員們致意，也希望甫通過的《國體法》能讓健全我國體育環境。
我國代表團這次世大運共拿下26金34銀30銅，排名世界第三，餐會開始前會場播放奪牌的經典畫面回顧，坐在主桌的郭婞淳、戴姿穎、楊俊瀚、鄭兆村和李智凱等好手都聚精會神地盯著大螢幕，重溫自己奪牌的熱血畫面。
林全致詞時表示，本屆世大運我國總共得到90面破歷史的紀錄，讓國人看到台灣在體育可以揚名國際，也希望世大運開啟體育環境蓬勃發展的黃金期，「就像當年紅葉少棒掀起棒球運動的黃金期一樣！」
林全也承諾會持續改善體育環境的軟、硬體，指出目前左營的國訓中心軟硬體設施正在強化，讓選手吃得好、住得好，而《國體法》修正也是個開始，包括對選手權益的照顧、發展第二專長乃至於退休後的發展，希望教育部、各單項協會、各從事體育的團體一起努力。
林全也表示這次選手充分發揮主場優勢，也相信選手們到客場也能同樣有優異的表現，「增加移地訓練就是熟悉場地的方式」，未來會增加選手移地訓練的機會和資源，也承諾選手、教練未來都能坐舒適的商務艙出國比賽。
(中時)
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