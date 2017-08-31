林全宴請代表團：希望世大運開啟體育黃金期

行政院長林全（中）31日出席台北世大運中華代表團感恩餐宴，與奪金的我國選手們合影。（黃世麒攝）

台北世大運中華代表團31日出席體育署舉辦的感恩餐宴，奪得女子團體銀牌的韻律體操選手們開心自拍留念。（黃世麒攝）

台北世大運中華代表團31日出席體育署舉辦的感恩餐宴，國手們開心與大專體總副會長林華韋（後排右二）合影。（黃世麒攝）

行政院長林全（左）31日出席台北世大運中華代表團感恩餐宴，接受由我國金牌舉女將郭婞淳（右）致贈的代表團紀念品。（黃世麒攝）

台北世大運中華代表團31日出席體育署舉辦的感恩餐宴，我國網球選手謝政鵬（左二）在銅牌選手合影時，特地秀出混雙搭檔詹詠然的照片。（黃世麒攝）

行政院長林全31日中午在新莊頤品大飯店宴請我國世大運代表團，而打破世界紀錄的金牌舉重選手郭婞淳送上代表團的紀念徽章，田徑雙金楊俊瀚、鄭兆村也代表將裱框的精彩賽事照片送給林全，而林全致詞時也承諾會藉由《國體法》修正，全面健全體育環境。

由於林全遲到超過一小時，他一到場後就為遲到致歉，表示國體法今天三讀通過，他得趕在臨時會散會前繞到立法院向委員們致意，也希望甫通過的《國體法》能讓健全我國體育環境。

我國代表團這次世大運共拿下26金34銀30銅，排名世界第三，餐會開始前會場播放奪牌的經典畫面回顧，坐在主桌的郭婞淳、戴姿穎、楊俊瀚、鄭兆村和李智凱等好手都聚精會神地盯著大螢幕，重溫自己奪牌的熱血畫面。

林全致詞時表示，本屆世大運我國總共得到90面破歷史的紀錄，讓國人看到台灣在體育可以揚名國際，也希望世大運開啟體育環境蓬勃發展的黃金期，「就像當年紅葉少棒掀起棒球運動的黃金期一樣！」

林全也承諾會持續改善體育環境的軟、硬體，指出目前左營的國訓中心軟硬體設施正在強化，讓選手吃得好、住得好，而《國體法》修正也是個開始，包括對選手權益的照顧、發展第二專長乃至於退休後的發展，希望教育部、各單項協會、各從事體育的團體一起努力。

林全也表示這次選手充分發揮主場優勢，也相信選手們到客場也能同樣有優異的表現，「增加移地訓練就是熟悉場地的方式」，未來會增加選手移地訓練的機會和資源，也承諾選手、教練未來都能坐舒適的商務艙出國比賽。

(中時)