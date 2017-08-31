開學日進校園 警宣導交通安全、反霸凌
為維護轄內學校學生安全，台中市大甲警分局在開學日到大甲高中，進行交通安全暨犯罪預防及婦幼安全宣導，更精心準備小禮物，以有獎徵答方式與在場學生互動，強化莘莘學子法律常識等相關觀念。
大甲警分局副分局長劉永昌，30日親率交通組、偵查隊及防治組同仁到大甲高中，以簡報及影片方式，對學生進行交通安全暨犯罪預防及婦幼安全宣導，為讓學生有深刻印象，更精心準備小禮物，以有獎徵答方式與在場學生互動，學生們熱烈搶答回應，校方致贈感謝狀肯定警分局的用心。
大甲警分局表示，期藉由本次活動讓同學感受到警察柔性服務的一面，並有效提升青少年交通安全觀念及自我保護認知；未來將持續以「校園安心、家長放心」為己任，落實校園安全維護與宣導教育工作。
(中時)
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