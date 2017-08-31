無照撞死人！小黃司機冒用登記執照釀禍
無照駕駛撞死人！基隆市1名37歲黃姓計程車司機，於昨（30）日早上6時許，行經七堵區明德一路，要左轉崇孝街時，因為被車子的A柱擋住視線，不慎撞傷1名83歲李姓老婦，送醫不治，經查後發現黃男竟沒有汽車駕照，還冒用他人登記執照來租用計程車，被依業務過失致死罪送辦。
警方調查，黃男酒測值為0，但竟只有重型機車駕照，案發當時停在明德一路紅燈處，待變換為綠燈時，黃男因為被A柱擋住視線，未留意到左方的李婦正在過馬路，不幸撞上李婦，導致李婦當場吐血倒地，經送往基隆長庚醫院急救3小時，仍宣告不治。
「是被A柱擋住！」黃男到案後供稱，當時左轉時，因為車內的A柱擋住了他左前方的視線範圍，所以才沒有留意到正在過馬路的李婦。
警方指出，黃男沒有汽車駕照，還冒用他人登記執照來租用計程車，將依業務過失致死罪嫌移送基隆地檢署偵辦，至於無照及沒有執業登記證部分，則依違反交通道路管理處罰條例進行裁罰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。