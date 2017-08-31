無照撞死人！小黃司機冒用登記執照釀禍

黃男無照駕駛計程車，行經明德一路，要左轉崇孝街時，撞死老婦。（張穎齊翻攝）

黃男無照駕駛計程車，行經明德一路，要左轉崇孝街時，撞死老婦。（張穎齊翻攝）

無照駕駛撞死人！基隆市1名37歲黃姓計程車司機，於昨（30）日早上6時許，行經七堵區明德一路，要左轉崇孝街時，因為被車子的A柱擋住視線，不慎撞傷1名83歲李姓老婦，送醫不治，經查後發現黃男竟沒有汽車駕照，還冒用他人登記執照來租用計程車，被依業務過失致死罪送辦。

警方調查，黃男酒測值為0，但竟只有重型機車駕照，案發當時停在明德一路紅燈處，待變換為綠燈時，黃男因為被A柱擋住視線，未留意到左方的李婦正在過馬路，不幸撞上李婦，導致李婦當場吐血倒地，經送往基隆長庚醫院急救3小時，仍宣告不治。

「是被A柱擋住！」黃男到案後供稱，當時左轉時，因為車內的A柱擋住了他左前方的視線範圍，所以才沒有留意到正在過馬路的李婦。

警方指出，黃男沒有汽車駕照，還冒用他人登記執照來租用計程車，將依業務過失致死罪嫌移送基隆地檢署偵辦，至於無照及沒有執業登記證部分，則依違反交通道路管理處罰條例進行裁罰。

(中時)