北韓飛彈陰霾 關島觀光局拍片回應

僅管被北韓威脅，關島觀光客並沒因此減少。(圖/shutterstock提供)

北韓近日再發狂語，使關島籠罩北韓飛彈陰霾。關島觀光局今(31)日於臉書粉絲頁回應，影片中關島總督卡爾沃(Eddie Calvo)指出，北韓誇大消息都是預期範圍內動態，強調關島威脅警戒層級沒有升高、非常安全，力邀全球遊客造訪，感受關島人的好客精神。

關島觀光局於臉書粉絲頁發出全長44秒影片，由關島總督卡爾沃(Eddie Calvo)特別親自錄製說明關島旅遊現況，強調針對近來北韓出現的誇大消息，讓大家有所擔心，不過這也是預期內狀況，要全球遊客了解關島的安全無虞。

同時，他也在影片中推廣島嶼天堂關島的美麗，表示當地目前戶外氣溫宜人，邀請並鼓勵遊客造訪關島，體驗、品嘗、感受關島人的查莫洛文化與Håfa Adai 好客精神。

(中時電子報)