陳子玄產後強勢回歸八點檔 模樣差很大

陳子玄過去造型多甜美風格。(圖／翻攝自陳子玄臉書)

陳子玄這次在《一家人》中造型酷帥。(圖／翻攝自陳子玄臉書、youtube)

陳子玄演完《甘味人生》後，就暫別螢光幕2年調養身體，3月更生下兒子，升格新手媽媽，現她終於要復出，加入《一家人》的拍攝，且今(31日)晚就會播出，讓粉絲相當期待。

陳子玄之前在《世間情》飾演嬌縱恰北北「金佩芳」，後來在《甘味人生》中，又變活潑可愛、正義的「廖米奇」，所以這次她頂著一頭齊瀏海，穿上黑色蕾絲短版背心搭配黑褲黑馬靴，露出平坦白皙小蠻腰，整體造型酷帥十足，和過去甜美造型差很大。

她也預告作品即將在今晚播出，「讓你們久等了」，還說這次是挑戰造型跟角色極限，粉絲大讚她產後身材還是一樣好，這次她突破自己，讓大家都相當期待她的演出。

(中時電子報)