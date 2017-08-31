黃子佼心裡什麼「過不去」？名嘴猜這一點

黃子佼先前被爆不願和宥勝同台。（圖／中時資料照片）

狄志偉猜是否宥勝曾傳曖昧簡訊給孟耿如。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！Youtube）

黃子佼上週閃電主動請辭某百貨活動的主持工作，使他不願與宥勝同台的心結曝光，近日不少媒體紛紛「辦案」想查出導致兩人翻臉主因，昨(30日)播出的《新聞挖挖哇》中，名嘴狄志偉則猜測會不會是宥勝當時在拍《22K夢想高飛》時，曾傳訊給孟耿如，提議要兩人都跟現今另一半分手再交往，惹火了黃子佼，狄志偉也強調：「我假設，不是真的喔！」

昨《新聞挖挖哇》分析黃子佼對宥勝生氣主因，節目一開始先挖出宥勝與孟耿如先前拍戲時曝光的親吻花絮，討論是否有假戲真做的可能性，之後狄志偉大膽猜測，是否兩人真的擦出真感情，傳到黃子佼耳裡才使他動怒，「男人有什麼事情過不去，一是你踩到我地盤，再來就是搶我的女人嘛！」

狄志偉猜，或許宥勝曾傳曖昧簡訊給孟耿如，要求兩人拋棄另一半後在一起，才讓黃子佼動怒，至今不願意和情敵同台，然黃子佼先前便表示，私事私了，與宥勝的恩怨不會曝光，「會帶到棺材裡」，真相為何？還是只有當事人明瞭。

(中時電子報)