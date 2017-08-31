被爆約炮 林志祥無限期停賽、停薪

統一獅球員林志样，遭球團停賽、停薪調查，他因這起桃色風波恐斷送職棒生涯。(圖：擷取自DJ圓圓臉書)

被《壹週刊》爆料「約炮」多名女子的統一獅當手二壘手林志祥，這起桃色風波已對職棒形象造成很大影響，統一獅球團今(31日)宣布 ，林志祥即日起無限期停賽、停薪接受調查，如事件屬實，將球隊規章予以懲處。

獅隊今聲明稿指出，球團總經理蘇泰安今集合全體告誡教練團及球員，要養成良好的生活習慣及自我約束，才是職棒球員最基本本分，很惋惜林志祥捲入桃色風波，希望球隊選手能更審慎去面對自己的生活，除了會打球外，也要懂得瞭解身為一個職棒選手對於社會的正面價值。

30歲的林志祥，已婚且有1子，中職生涯拿過1次最佳二壘手、3屆二壘手金手套，中職生涯7年，平均打擊率2成99、24轟、299分打點、94次盜壘成功，是獅隊現今當家二壘手，不料被爆料者指他「約炮多名女性」、「要求對方傳露點照」，可能因此結束職棒生涯。

(中時電子報)