扮孕婦搶銀樓 女劫匪遭重判7年

新竹梁姓女子4月扮孕婦持空氣槍搶銀樓，遭重判7年。（徐養齡翻攝）

遭搶總值174萬元金飾。（徐養齡翻攝）

新竹梁姓女子因投資期貨虧損連連，為償還百萬債務，今年4月間竟假扮孕婦，持空氣槍強搶總值174萬元金飾，但得手不到幾分鐘，就在路旁被員警逮捕，地院一審重判梁女7年徒刑。

判決指出，30歲梁女將衛生紙塞入洗衣袋，再以膠帶捆在腰間，假扮成孕婦，當晚間6時許走進新竹市文昌間1間銀樓，向業者表示要買結婚套件，老闆熱情拿出多種樣式供梁女參考，梁女先是不斷提問讓老闆卸下防心，一方面暗中觀察值錢首飾及店外狀況。

挑選1個多小時後，梁女假裝要付錢，在背袋翻了一會兒，隨即掏出1把空氣槍，指者銀樓老闆，將31件金飾塞進袋中，火速逃離現場，業者也跟著衝出門外，梁女為擺脫追趕，竟朝業者擊發多發BB彈，不慎跌倒，遭民眾及業者合力制伏，警方火速趕抵，將梁女逮捕。

合議庭法官審理時，梁女坦承犯行，搶得金飾也在落網後歸還給店家，辯護人則主張梁女有積血血塊，腦部會不正常放電造成癲癇，另需負擔子女及父母生活費用，其情可憫，希望法官斟酌判刑。

法官認為，梁女在作案前即擬定好犯罪計畫，並持槍搶奪，屬於預謀犯，不能將飢寒交迫的臨時犯意作為相比，儘管未造成被害人傷亡，但此舉仍嚴重破壞社會秩序，引發人心惶惶，惡行重大，不符減刑標準，因此依攜帶凶器強盜罪判刑7年。

(中時)