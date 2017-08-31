美2架F-35B隱形戰機 赴韓半島參加演習

韓聯社報導，南韓軍方31日表示，當天下午美國2架F-35B隱形戰鬥機飛抵半島上空，與南韓空軍進行聯合飛行演習，以應對朝鮮發射「火星-12」中遠程彈道飛彈（IRBM）。

F-35B是南韓空軍明年即將採購的基本型戰鬥機F-35A的升級版，具有直升飛機的垂直起降功能，可搭配海軍兩棲登陸艦等比航空母艦體型小的戰艦使用。

據悉，美國為應對北韓挑釁，將採取攻擊性的防禦態勢，除F-35B以外，還將在朝鮮半島部署遠程戰略轟炸機等戰略武器。

(旺報)