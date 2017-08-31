中秋節享用美味兼做愛心 民間企業助創世基金會辦義賣

有宜蘭民間企業幫助創世基金會羅東院，舉辦義賣活動。（創世基金會羅東院提供）

再過1個月便是中秋節，宜蘭在地企業福國冷凍食品為幫助創世籌募植物人服務經費，發起中秋烤肉「鮮宴禮盒」義賣，邀請民眾今年中秋節在享受團聚烤肉的時刻，也能兼做愛心，幫助植物人及他們的家庭。

創世羅東院院長陳淳妍說，中秋節雖是團聚的時刻，但對植物人家庭而言，往往因為照顧或是工作而無法團聚，這些節日對他們來說，反而是一種難以承受的揪心之痛。目前創世羅東院共安養了24名植物人，每名植物人平均每月支出4至6萬元不等，而羅東院截至8月份，收支仍無法平衡，只能咬牙苦撐。

宜蘭在地企業「福國冷凍食品」得知後，立即伸出援手，副理吳威毅表示，良善的風氣可以改變社會，落實公益是每個企業的責任。這次提供義賣的海鮮禮盒來自世界各產地直輸，專為創世設計，限量500盒市面上還買不到。

義賣的中秋海鮮禮盒有兩種組合，分別為「豪華鮮宴組（2980元）」及「超值品鮮組（1480元）」，禮盒內含各式鮮甜海味，包括尼加拉瓜生凍龍蝦、阿根廷天使紅蝦、日本生食級干貝、紐西蘭熟半殼淡菜、智利鮭魚下巴、挪威薄鹽鯖魚、鮮凍透抽、嚴選生卷、台灣香魚等，依價位不同內容會有所調整，即日起至9月20日前，預購另享免運費優惠。

(中時)