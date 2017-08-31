討7千元裝假牙被酸 夫竟抽斧頭砍妻
彰化縣驚傳丈夫持斧頭砍殺妻子的殺人事件，一名有家暴前科的廖姓男子向妻子討7000元裝假牙遭妻子酸言酸語，情緒失控竟持斧頭攻擊，造成妻子背部縫了20針。當時夫妻倆在家，砍人的廖姓男子向妻子討7000塊要裝假牙，結果卻遭酸言酸語，一時氣憤竟拿斧頭追砍妻子，婦人閃避不及，造成頭部與背部滿身是血，忍著痛跑到屋外求救。
砍人的男子之前就有家暴前科，曾因為懷疑妻子領走兒子車禍保險金對他動手動腳，婦人因此申請家暴令。這次男子要錢不成，讓妻子背部縫了20針，左肩被砍出一道5公分傷口，頭部也有2公分撕裂傷。
大兒子向警方供稱父親因為中風行動不便，揮斧頭的力道不大，母親才不至於重傷。這次因為討錢不成，情緒失控竟拿斧頭砍傷妻子，男子最後被依家暴及殺人未遂移送法辦。
(中天)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。