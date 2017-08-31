討7千元裝假牙被酸 夫竟抽斧頭砍妻

影音取自中天新聞

彰化縣驚傳丈夫持斧頭砍殺妻子的殺人事件，一名有家暴前科的廖姓男子向妻子討7000元裝假牙遭妻子酸言酸語，情緒失控竟持斧頭攻擊，造成妻子背部縫了20針。當時夫妻倆在家，砍人的廖姓男子向妻子討7000塊要裝假牙，結果卻遭酸言酸語，一時氣憤竟拿斧頭追砍妻子，婦人閃避不及，造成頭部與背部滿身是血，忍著痛跑到屋外求救。

莽夫要錢不成竟砍妻 (圖／中天新聞)

砍人的男子之前就有家暴前科，曾因為懷疑妻子領走兒子車禍保險金對他動手動腳，婦人因此申請家暴令。這次男子要錢不成，讓妻子背部縫了20針，左肩被砍出一道5公分傷口，頭部也有2公分撕裂傷。

大兒子向警方供稱父親因為中風行動不便，揮斧頭的力道不大，母親才不至於重傷。這次因為討錢不成，情緒失控竟拿斧頭砍傷妻子，男子最後被依家暴及殺人未遂移送法辦。

(中天)