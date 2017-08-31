彰化埔心深夜傳2幫人馬械鬥 5人受傷

埔心鄉昨深夜發生2幫人械鬥，除了5人受傷，現場還有多輛自小客車被砸。(鐘武達攝)

埔心鄉昨深夜發生械鬥事件，被砸的車輛玻璃全碎裂。鐘武達攝。

彰化縣埔心鄉1處停車場，昨天深夜發生2幫人馬械鬥事件，10多名年輕人飲酒作樂，突遭3、4名男子攻擊，一陣混亂，遭攻擊的1方有5人受傷，其中張姓男子胸部中彈，所幸只有皮肉傷，警方已積極清查相關涉案人，全力偵辦中。

彰化縣警溪湖警方初步調查，昨天深夜11點多，有10多名年約20歲的年輕人聚集在員林大道7段1家餐廳附近的停車場談事情，並且飲酒作樂，沒想到，正當談得起勁，突然有3、4名分持棍棒與槍枝的男子竄出，二話不說便攻擊。

雙方近20人當場一陣鬥毆，不僅棍棒齊飛，還有傳出砸車的巨響，最後甚至還傳出「砰砰」的槍擊聲音，當地居民見狀趕緊報案，警方獲報立即出動快打部隊趕到，但雙方人馬都已鳥獸散。

警方表示，到場時只發現到有多輛自小客車遭砸毀，滿地是碎玻璃，經一番搜尋，除了找到5枚彈殼、散落的鐵條．棍棒，也在附近草叢找到3名參與械鬥者，詢問下，得知這起事件有多人受傷，而且1名張姓男子中彈被送醫。

警方清查，鬥毆事件有4人遭到棍棒毆傷，張姓男子則是胸口中了1槍，彈頭還卡在厚實的肌肉中，經送醫取出後，已無大礙。警方研判，涉案的槍枝應是改造手槍，已將起獲的5枚彈殼及球棒、鐵條等凶器送鑑驗。

溪湖警分局偵查隊副隊長黃枝泉指出，目前到案的受攻擊方供稱，與對方互不認識，且懷疑對方可能是為尋仇，但找錯對象，警方對此持保留態度，將擴大追查釐清。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)