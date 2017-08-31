新PU跑道幸福學院居室　頭份國小雙喜臨門

苗栗縣頭份國小新建PU跑道啟用，地方運動休閒品質升級。（陳慶居攝）

全縣第14所幸福學院揭牌，提供長輩學習空間。（陳慶居攝）

苗栗縣頭份國小雙喜臨門，新建PU跑道昨日落成啟用，提供體育教學及社區民眾運動的優質場所，另揭牌成立幸福學院，迎接55歲以上的鄉親參加進修課程，增進祖孫間情感。

頭份國小原有跑道老舊破損，縣府透過立委徐志榮爭取教育部補助400萬元，縣府配合45萬元，新建的PU跑道，經過3個月的施工，順利完成，大幅改善體育教學環境，同時提供社區民眾安全舒適的運動場所。

新建PU跑道落成啟用儀式，由縣長徐耀昌、立委徐志榮夫人王慧珍、縣議員邱秋琴、陳光軒、陳永賢、市長徐定禎及代表、里長、校長等人剪綵，並焚香祈福，學童們亦進行60公尺跑步，體驗全新的跑道。

在五育樓揭牌的全縣第14個幸福學院，由校方提供2間教室給55歲以上鄉親學習展演空間，未來將與亞太技術學院樂齡示範中心合作規畫課程，讓市民有更多學習機會，力行活到老學到老的精神，增進祖孫間的感情。

縣長徐耀昌指出，苗栗已邁入高齡化社會，年長者的照顧問題越來越受到重視，為提升長輩的生活幸福感，成立各鄉鎮幸福學院是縣府重要施政項目之一，縣府雖然財政拮据，經費有限，但仍盡力補助學校改善部分教室設備，營造安全、安心的的進修與活動環境，希望鄉親踴躍加入幸福學院的行列，忘記年齡，快樂學習。

縣府為配合終身學習與閱讀推廣，今天另在頭份國小幸福學院辦理第6場「以客為尊、好客文學」作家講堂活動，邀請退休校長徐瑞娥發表第一本專書「浮生隨筆」，縣長徐耀昌且與幸福學院學員、來賓共同賞讀詩篇「今夏─我們初相遇」，一起與退休校長徐瑞娥細細品味人生的幸福味道。

(中時)