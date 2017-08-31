呂學樟接任國民黨竹市黨部主委

國民黨新竹市黨部主委今天由前立委呂學樟（右）接任。（陳育賢攝）

國民黨新竹市黨部主委今天由前立委呂學樟（左五）接任。（陳育賢攝）

國民黨新竹市黨部主委今天由前立委呂學樟接任，由於呂學樟本人也積極爭取參選下任市長選舉，未來黨務與提名作業格外受矚目，呂學樟則表示，國民黨沒有分裂本錢，呼籲全黨團結，一定會推出最有勝選能力的候選人，重返執政，立第1個戰功。

國民黨上屆上至總統、立法委員選舉，下至縣市長選舉，面臨空前挫敗，加上黨產遭追殺，士氣低迷，隨著前副總統吳敦義接任黨主席，黨內瀰漫重返執政的氣氛，而上屆新竹市長選舉，國民黨失去江山，在傳統藍大於綠的新竹市，更讓泛藍心中五味雜陳。

下屆市長選舉，雖然還有1年多，但國民黨有意願參選者已有前立委呂學樟、前市長許明財、市議員林耕仁、鄭正鈐各自划水努力。

而今天呂學樟接任黨部主委，執掌主委、及各級候選人選的整合工作，未來，提名或徵召或初選作業，令各方矚目。

呂學樟表示，國民黨最重要的是明年底的縣市長選舉，他答應了主席吳敦義的請託，來擔任這個無給職的主委重擔，他願意來打響第1戰、立第1功，讓國民黨重返執政。

(中時)