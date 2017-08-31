秋後算帳！開幕破功誰負責 邱豐光成箭靶
為期12天的世大運風光落幕，但開幕時遭到陳抗團體鬧場，導致選手無法進場的國際笑話，仍然歷歷在目，當時台北市警局局長邱豐光，一句"維安滴水不漏"引發爭議，對於維安漏洞誰該負責，外界直指就是邱豐光應該下台，但台北市長柯文哲強力力挺，傳出可能只會記過警惕，讓外界相當詫異。
賽事期間，陳國恩勤走場館，還和內政部長葉俊榮，桃園市警局局長黎文明，以及特勤小組留影，卻不見台北市警局局長邱豐光，台北市長柯文哲強調等賽會後再進行懲處，但誰該負責又掀起角力，為期12天的世大運風光落幕但到底誰該為維安疏失扛起責任，外界也睜大眼睛細細檢視。
(中天)
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