警開槍阻止丟石 逃逸外勞中彈不治
今（31）日上午一名男性越南籍逃逸移工在竹北企圖偷取他人車內財務，警方與協勤民眾接獲報案後抵達現場，當場嚇阻移工偷竊行動，但該男子卻跳出車外攻擊警方與協勤人員。警為防止危害持續擴大，情況急迫之下對男子開槍，男子受傷送醫急救後宣告不治。
警方立即拿出警棍及使用辣椒水噴霧器想控制男子行動，該男子隨即跳進水田旁的水圳清洗眼睛，而清洗過程中還持水圳內石子不斷攻擊警方，造成協勤民力李坤龍鼻部骨折大量出血、臉部挫傷。
嫌犯在清洗後衝向警車並跳入車中，因警棍及辣椒水均無法制止該名男子瘋狂攻擊行為，員警為防止危害持續擴大，情況急迫之下對男子開槍，男子受傷送醫急救後宣告不治。
根據警方初步調查，該男子身分為越南籍逃逸移工，企圖竊取自小貨車及車內財物，而毀損該車，另於現場發現有一部重機車，為該名外勞因行竊不成將該車推入水中，全案報請檢察官依法調查偵辦 。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。