警開槍阻止丟石 逃逸外勞中彈不治

今（31）日上午一名男性越南籍逃逸移工在竹北企圖偷取他人車內財務，警方與協勤民眾接獲報案後抵達現場，當場嚇阻移工偷竊行動，但該男子卻跳出車外攻擊警方與協勤人員。警為防止危害持續擴大，情況急迫之下對男子開槍，男子受傷送醫急救後宣告不治。

警方立即拿出警棍及使用辣椒水噴霧器想控制男子行動，該男子隨即跳進水田旁的水圳清洗眼睛，而清洗過程中還持水圳內石子不斷攻擊警方，造成協勤民力李坤龍鼻部骨折大量出血、臉部挫傷。

嫌犯在清洗後衝向警車並跳入車中，因警棍及辣椒水均無法制止該名男子瘋狂攻擊行為，員警為防止危害持續擴大，情況急迫之下對男子開槍，男子受傷送醫急救後宣告不治。

根據警方初步調查，該男子身分為越南籍逃逸移工，企圖竊取自小貨車及車內財物，而毀損該車，另於現場發現有一部重機車，為該名外勞因行竊不成將該車推入水中，全案報請檢察官依法調查偵辦 。

(中時)