美部署戰略核武？ 南韓堅持半島無核化
韓聯社報導，南韓外交部發言人趙俊赫31日在例行記者會上就韓美防長在會談中提到部署戰術核武器一事表示，南韓政府堅持通過北韓完全棄核實現無核化的立場。
1991年，時任南韓總統盧泰愚發表半島無核化宣言後，駐韓美軍的戰術核武器全部撤離半島。趙俊赫上述言論被解讀為是就南韓部署戰術核武器的說法辟謠。
正在美國訪問的南韓國防部長官宋永武於當地時間30日，在華盛頓會晤美國國防部長馬蒂斯。雙方在強調修訂《韓美飛彈指南》、提高延伸威懾執行能力的過程中提及部署戰術核武的問題，引起關注。
(旺報)
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