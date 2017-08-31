上兵嗆女中士「三字經」 依恐嚇罪起訴

陸軍張姓志願役上兵去年5月在餐廳工作時，遭衛生連潘姓女中士懷疑摸魚打混，讓張男相當不滿，出言嗆「X你娘！不要以為妳是女生，我就不敢找外面的人修理妳！」

潘姓中士心生畏懼，向軍中連長反映，隨即又轉向監察系統舉發，新竹憲兵隊偵查後函送新竹地檢署偵辦，張姓上兵坦承犯行，遭檢方依陸海空軍刑法第49條第3項之對上官恐嚇罪嫌起訴。

(中時)