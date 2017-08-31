國民黨批重大公共工程執行率差 中市府：剛好相反

國民黨台中市議員朱暖英（左起）、楊正中與顏莉敏批評市府重大公共工程執行率不佳。（盧金足攝）

台中市府新聞局長卓冠廷表示，重大公共工程執行率從第1年21.05％，進步到第2年50.55％，不但幅度驚人，更創下縣市合併後新高紀錄。（盧金足攝）

國民黨市議員今天（30日）質疑審計處列管台中市重大公共建設總執行率「僅50.5%」，認為這樣的執行狀況「其差無比」。市府新聞局長卓冠廷表示，感謝議員關心市政，事實上，市府推動的重大公共建設總執行率表現剛好與議員的認知相反。縣市合併後，101年總執行率僅28.67%，到林長林佳龍上任前的103年，執行率僅33.58%；經過重新檢視修正各項計畫，從第一年21.05%，進步到第二年的50.55%，不但幅度驚人，更創下縣市合併後新高紀錄。

國民黨市議員指出，據審計處105年度列管台中市政府重大公共建設計畫共計56項，分屬13個局主管，計畫總經費高達1367億7,253萬餘元，列管的56項重大公共建設中，就有46項建設的年度執行率不到80%，13個局處也有11 個局處年度預算執行率未達5成，而各局執行不佳的狀況，又以地政局13件、教育局12件、交通局與建設局各6件案件數最多，執行率則以社會局0.07%、新聞局0.88%、經濟發展局1.16%等三局嚴重落後。

市議員楊正中表示，審計報告寫明台中市政府56項重大公共建設計畫，105年年度預算數495億8,507萬餘元，截至105年底，累計執行數為250億6565萬餘元，總執行率僅僅50.5%。

105年審計報告列管這56項重大公共建設，市府各局執行狀況其差無比，其中又以地政局13件、教育局12件、交通局與建設局各6件數目最多，楊正中說，林佳龍號稱行政團隊為「行動市府」，就實際執行效率應該是「行『凍』市府」比較貼切。

市議員朱暖英說，交通局「水安公園地下停車場併捷運轉乘設施工程」，該建設因流標數次延宕許久，好不容易完成招標開始趕工，帳面上看似進度沒有落後，實際上該案已因流標關係使得工期一延再延，而新聞局的「中台灣電影中心新建工程」，則因有關單位設計審查拖延，被審計處糾正要求改善。

市議員顏莉敏表示，重大建設執行率不佳的狀況散佈各局，如社會局的「非營利組織與志工發展中心主體工程」執行率0.07%、建設局「台中世界花卉博覽會規劃設計監造及工程興建」執行率1.06%、地政局「台中泊嵐匯會展中心新建工程」執行率0.45%等，執行狀況都不佳。

市府表示，重大公共建設期程相對較長，市府逐年推動列管進度。市長林佳龍103年底上任前，前市府執行率33.58%，林市長上任後，一方面開創新政，一方面承擔前市府留下的問題計畫，解決困難，到105年執行率大幅進步到50.55%，創下縣市合併以來新高紀錄。未來市府將一步一腳印，在確保工程品質的前提下持續推動每項重大工程。

卓冠廷說明，縣市合併後，101年總執行率28.67%、102年29.27%、103年33.58%。林市長於103年12月底就任市長，推動各項新政之際，面對前市府遺留的多項重大工程弊端與滯礙難行，例如台灣塔、BRT、白海豚館等計畫，必須重新檢視修正。104年總執行率21.05%，即為經過全盤檢討後的結果，大破大立，是可接受公評的陣痛期。

市府強調，到105年結算總執行率突破五成，達到50.55%，這是縣市合併以來前所未見的新高紀錄，也是市政推動的具體成果展現。對於國民黨議員誤認這樣的執行狀況是「其差無比」，市府要表示遺憾，也希望議員能夠明察。

卓冠廷說，林佳龍推動的每一項重大市政，都有研考會列管監督，定期檢討以克服推動過程的困難，各項計畫的整體期程均穩定進行中，未來將一步一腳印，在確保工程品質的大前提下，讓每項重大工程如期如質完成，為市民帶來真正的幸福。

(中時)