世大運感恩餐會 蔡英文：榮耀全部歸給選手
台北世大運中華代表團感恩餐會今（31）日舉行，總統蔡英文出席致詞，依序點名表現優異的選手，也感謝教療、醫療團隊等，稱每一位都是不可或缺的英雄，但因為時間關係，無法一一點名。
蔡英文說，稍後的英雄大遊行，請選手好好感受台灣人民的歡呼，這些榮耀全部歸給選手們。
蔡英文表示，世大運勇奪26金34銀30銅，每個獎牌都證明了台灣不要自我設限，再大的困難都能擊退。立法院今天也共襄盛舉，將國體法順利三讀通過了，而這只是個開始，也是政府對體育改革決心的展現。看到選手們在運動場上的精神，政府在體育的改革上不敢對不起你們。
蔡英文重申，體育協會的存在是為了幫助選手，不能好好幫助、鼓勵、協助選手的協會，就該讓年輕人可以進去發揮。未來體育協會會更公正、開放、透明，歡迎對體育有熱情的協會加入。蔡英文也強調，公務預算、運動發展基金等等，未來會逐年增加，這些錢就是要用在各位身上，無論是硬體、教育補助經費等等。
蔡英文說，接著亞運、東京奧運就是下個舞台，相信台灣運動員會再一次讓世界刮目相看。最後再次恭喜所有選手，用自己的青春寫下精彩的一頁，感謝各位為台灣帶來令人感動的12天。未來回想起2017年的夏天，是一個熱血，充滿台灣加油吶喊聲的夏天。
蔡英文最後說，一定要提「這個人」，這場感恩餐會才算完整，「這個人」就是羽球球后戴姿穎。蔡英文說，「我一定要當面代表所有同仁謝謝，謝謝你留下來」。「台灣可以很團結，這是今年夏天我們一起體會的事。」
(中時電子報)
關鍵字：蔡英文、世大運中華代表團感恩餐
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