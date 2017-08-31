悶死柬國前妻棄屍 判刑14年確定

（15：56更新）南投縣男子蕭品毅去年因不滿柬埔寨籍前妻譏笑他「賺嘸錢吃軟飯」，他憤而用枕頭悶死她並載到中寮鄉山區棄屍，最高法院考量蕭男犯後坦承犯行，今將他依殺人、遺棄屍體罪判刑14年確定。

判決指出，蕭男與李女原為夫妻，離婚後仍為男女朋友，去年11月6日他與李女用餐後，到汽車旅館發生性行為後，雙方因細故起爭執，他竟以枕頭用將她悶死，為了掩飾犯行，他開車將屍體載往南投中寮山區，推落坡崁下方草叢，終經人發現遺體報警。

李女的屍體被發現後，身分成謎，後來警方公布其衣著、飾品和特徵，多日後首任前夫出面指認，並提供兒女DNA比對確認身份，警方後來循線逮捕蕭男。歷審考量蕭男犯後坦承犯行，案經上訴，最高法院駁回。

(中時)