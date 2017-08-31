中市文化資產專車即將啟動 免費帶民眾走訪文化景點

中市文資局舉辦文化資產專車記者會，將推出「城中城文化巡禮」及「軍事遺構巡禮」兩條專車路線。（陳淑芬攝）

中市文化資產專車即將啟動，市府秘書長黃景茂（左3）在記者會後參訪景點林懋陽故居。（陳淑芬攝）

台中市今年文化資產專車即將啟動，將推出「城中城文化巡禮」及「軍事遺構巡禮」兩條專車路線，免費帶領民眾巡禮各歷史建築古蹟，兩梯次共80個名額，明天中午起開放線上報名。

中市今年全國古蹟日系列活動即將展開，文資處推出文化資產專車，16日「城中城文化巡禮」專車，將參訪林懋陽故居、台中放送局、台中刑務所演武場及台中州廳；17日的「軍事遺構巡禮」專車，參訪清水牛罵頭園區、清水公學校宿舍群、清泉崗聖潔教會及忠義社區等景點。今天在林懋陽故居舉辦記者會。

市府秘書長黃景茂表示，中市已為全台第二大城，國際知名研究機構GaWC今年公布2016年世界城市排名，中市在全台排名第2，獲評為Gamma-等級，僅次於台北的Alpha-等級，再次獲得宜居城市肯定，重視古蹟修復與歷史建物的保存，也是邁向國際性城市的重要一環。

文資處表示，中市公告市定古蹟50處、歷史建築109處、市定遺址7處、列冊遺址8處，有6處古蹟及歷史建築修復後委外經營成熱門文化景點。文化資產專車報名網址。

(中時)