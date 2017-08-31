世大運閉幕式圓滿落幕 收視最高點是這段！

世大運昨圓滿落幕。（華視提供）

台北市長柯文哲致詞吸睛。(華視提供)

世大運閉幕選手進場，創下5.86收視高峰。(華視提供)

華視昨(30日)轉播《2017台北世大運閉幕典禮》，正式典禮從晚間6點半至10點10分結束，開出平均收視3.48紅盤，每分鐘平均收視人口達75萬，總接觸人次達230萬人。其中收視最高點，就落在現場觀眾熱情迎接各國選手進場，收視衝破5.86，吸引128萬人同時收看！

為避免任何突發狀況影響節目轉播，華視總經理郭建宏親自坐鎮世大運IBC(國際轉播中心)控制室，全程目不轉睛拿著節目流程細目，確認每一個破口進廣告的時機，務必讓觀眾看到最完整的世大運閉幕典禮表演。

家家拿下表演節目收視最高。(華視提供)

《2017台北世大運閉幕典禮》主要表演共分序曲、文化節目一「臺北愛你」、文化節目二「禮讚拿坡里」、文化節目三「美麗新世界」。「序曲」收視第一波高潮由阿爆&Brandy與絲空竹樂團表演《手牽手》拿下3.05(約66.7萬人同時收看)，董事長樂團結合九天民俗樂團氣勢鼓聲，演出《眾生護台灣》收視達3.35同樣吸睛。「臺北愛你」表演，家家穿著全白蕾絲戰袍登場演唱《Over the rainbow》、《我遇見你》創下文化節目表演最高收視4.78(約104.6萬人收視)。

義大利男高音精彩演出。(華視提供)

下屆主辦城市義大利拿坡里，帶來聖卡洛劇院的「禮讚拿坡里」表演，由男高音演唱經典歌曲《我的太陽‵O sole mio》悠揚唯美的歌聲收視達3.87(約84.7萬人同時收看)。熄聖火的樂曲《薪傳》以東西方樂器對話，象徵世界大融合，最高收視達3.86(約84.5萬人同時收看)。「美麗新世界」由新一代小天后徐佳瑩與銘傳舞者勁歌熱舞一連演唱《不安小姐》、《啦啦隊》，最高收視達2.98(約65.2萬人同時收看)。身穿原住民圖騰服飾壓軸登場的紀曉君，獻聲演唱卑南族古調《除草完工慶》，與大型地球人娃娃出場，傳達地球一家世界和平的精采演出，收視達3.49(約76.4萬人同時收看)。

曾在開幕式創下最高收視點的台北市長柯文哲，閉幕式致詞同樣吸睛收視達4.25(約93萬人同時收看)，柯市長在致詞特別感謝所有為這次世大運付出的工作人員，還有購票進場實際支持這場盛會的民眾。「臺北世大運的結束是一個新的開始，這場運動盛會讓臺灣用運動和世界交朋友，讓臺灣更緊密的融入國際社會，讓世界看見臺灣。」動人的致詞獲得現場觀眾與運動員熱情掌聲與歡呼。

2017台北世大運閉幕後，將於8月31日舉辦「台灣英雄大遊行｣活動，華視也將轉播現場畫面，並由主播解說回顧世大運精采的奪牌榮耀時刻，於下午4點至6點在華視主頻HD推出《世大運台灣英雄之路》特別節目，邀請觀眾朋友們一起為中華隊選手喝采。

(中時電子報)