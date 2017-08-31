9頭身辣模爽做日光浴 裸曬內褲印美尻

菜菜緒開心享受日光浴。（圖／翻攝自菜菜緒IG）

菜菜緒裸曬內褲印美尻，卻被事務所勒令刪照。（圖／翻攝自IG）

日本9頭身辣模菜菜緒，常在社群網站分享性感身材、傲人長腿，擁有高人氣，近日她一個人出外旅行，到海邊做日光浴，當然也不忘曬辣照造福粉絲，但卻因此惹怒所屬事務所，甚至要她刪掉照片。

菜菜緒日前在Instagram透露自己一個人旅行回來，並PO出在海灘做日光浴的影片，只見她穿著比基尼，泡在海水裡享受陽光的沐浴，相當愜意，隨後她又貼出一張露屁屁的照片，大秀日光浴的「成果」。

不過，事後菜菜緒卻刪掉美尻照，原來是因她的屁屁被曬出內褲印，所屬事務所認為非常不雅，便勒令她把照片刪除，而菜菜緒也誠實地向粉絲報告原因，笑翻眾人。

(中時電子報)