新竹市光復中學 奪全國環保戲劇第3名
新竹市光復中學幼保學程學生日前參加「全國環保戲劇」決賽，在全國299隊高手雲集激烈競爭下，榮獲第3名的佳績，校方表示，學生們參加這項比賽，讓他們變得主動負責，也使大家更懂得愛惜生活環境。
光復中學指出，幼保學程的幼兒戲劇課程，是從高2上學期就開始訓練學生的肢體動作及聲音表情，對於從未接觸過肢體開發課程的學生而言，上台表演真是一大挑戰。
然而最困難的並非肢體開發，而是編寫劇本，因為劇本是整個戲劇的核心，但學生對環保議題的敏感度不足，如何引導學生完成編寫劇本，是指導老師最大的挑戰。
還好，幼保的學生創意高、點子多，很多創新的橋段都是劇情的亮點，也是這次比賽能勝出的關鍵。
校方表示，從參加新竹市環保戲劇初賽開始，學生就有必勝決心，因為要維持幼保學程光影戲劇的優良傳承，透過戲劇的傳承，強化學長姐妹之間情感的聯繫。
此次參賽學生是先在新竹市的比賽中脫穎而出，獲得代表新竹市參加中區環保戲劇的複賽，在中區複賽獲得第1名後，再於全國決賽中獲得第3名的殊榮。
而參加「劇在一起愛地球」環保戲劇比賽，讓學生產生了許多變化，孩子們變得主動負責，環保議題也因為這個戲劇比賽在生活中持續發酵，使大家更懂得愛惜生活環境，隨手做環保，處處做環保，善盡地球公民的責任，實踐我們只有1個地球的環保理念。
(中時)
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