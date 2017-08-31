胖男詐扮空姐1人飾2角 癡男被當肥羊

嘉義一名35歲陳姓男子，在網路上擷取多張美女照片，假冒自己是正妹空姐，在交友網站上，釣到一名癡情男，被害人以為自己交到正妹女友，被騙得團團轉，甚至還一人分飾兩角，要被害人金援自己的弟弟，其實是，自己住到被害人家裡，白吃白喝，東窗事發後，被害人戀愛夢碎，還被當成肥羊騙了半年，讓他氣得報案！

胖男詐扮空姐1人飾2角 癡男被當肥羊

警方偵辦，受害者至少兩人，這名35歲陳姓男子，以同樣手法，假扮美艷女子，在交友網站行騙，東窗事發，被害人被當肥羊半年，損失不小，但得知自己長期叫的寶貝，原來是這名肥胖男，想必會留下不少陰影。

(中天)