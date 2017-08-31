撕電線桿小廣告　桃市可換加值金至市民卡

桃市環保局推動撕小廣告換桃樂卡加值金活動。（環保局提供）

桃園市環保局自2015年8月起推動撕小廣告換超商禮券，2年來民眾已累計撕除近7萬390公斤、約703萬張的違規廣告單，兌換了170餘萬元的禮券，環保局9月起將把撕小廣告活動納入桃樂卡加值，民眾只要撕滿2公斤的小廣告，拿到區中隊秤重，就可以獲得50元加值金。

根據環保局統計，光是106年度清潔稽查大隊就清除了80萬件違規廣告物，其中3545件依電信法停話，477件依廢清法告發。

環保局環境清潔大隊長羅文林表示，廣告業者可以利用公設廣告欄進行合法張貼，但須先至中隊進行申請， 廣告欄部份張貼每張A4大小的廣告每周僅要25元，A3大小的廣告則是每周50元，業者也可利用路燈旗的方式，以每15天1期、每組每期僅需200元使用費，保證金300元則會在收旗後退還。

羅文林表示，今年至今環保局在路燈旗的收益約有141萬元、廣告欄約195萬元，去年同期路燈旗約收益132萬、廣告欄208萬，數量稍有增加，他也呼籲，除了隨手撕小廣告，也不要撥打單子上的電話，共同抵制違規張貼的業者，讓違規廣告物失去宣傳效益。

(中時)