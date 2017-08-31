世大運激發遠航員工熱血魂 積極準備澎湖遠航馬拉松

遠航員工利用休息時間練跑。圖：遠航提供

遠航員工為11月「澎湖遠航馬拉松」做準備。圖：遠航提供

近日接近傍晚時，在松山機場附近都可以看到一群運動休閒裝扮的男男女女在練跑。跑者們的隊形自由多變，在炎炎夏日中，看的出他們爆發的運動魂。原來是遠東航空員工為了11月「澎湖遠航馬拉松」進行準備。

遠航員工表示不僅每週定時在遠航總部廣場集合，由熱血同事帶隊做伸展操，有時還能跟著專業配速員空姐一起練跑，直呼「再累再熱都值得了」！資深員工表示近年遠航大幅徵召職場新鮮人加入，整體員工年齡降低，同仁各個活力旺盛、怪招頻頻。

員工還加碼爆料，辦公室最近時常出現令人傻眼畫面，在員工交誼廳會有一群怪客出現，不看電視、不吃點心、不喝飲料、不休息，竟然用各種運動小物在進行肌耐力訓練。甚至還有主管下班時間一到，催促同仁儘速下班加入馬拉松練跑隊伍，並鼓勵帶上自己的伴侶一起來個健康的約會。

「2017澎湖遠航馬拉松」將在11月12日舉行，除了有空姐空少加入路跑行列，馬拉松前夕亦將舉辦選手之夜，邀請神秘大明星到現場與跑者同歡，遠航呼籲運動愛好者共襄盛舉。

(工商)