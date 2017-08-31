夏季美肌大作戰 輕熟女戒每天一杯珍奶痘痘就消了

衛福部公布十大廣告違規排行榜，赫見知名品牌在列。(記者鄭郁蓁／攝影)

夏天氣候炎熱，紫外線指數狂飆，皮膚科醫生統計，今年因曬傷就醫門診人數比往年成長兩成。台北林口長庚皮膚科主治醫生黃毓惠提醒，過度清潔、去角質、用冷熱水交替洗臉反而會造成皮膚敏感；正確防曬，保濕，少吃甜食，才能讓皮膚「白拋拋」。

每到夏天，各大美妝用品狂打美白產品廣告，衛福部食藥署今天公布十大違規廣告排行榜，包含Jumelle皺效賦活眼霜以「活化DNA、拉提下垂眼角、七天就能讓眼袋消失」。蘭蔻的超進化肌因亮眼精粹強調「一次擊退惱人的眼周細紋……」，還有印度知名Himalaya的藥浴綠寶石皂「能有效治療粉刺痘痘、皮膚濕疹、牛皮疹、異位性皮膚炎」等，都涉及誇大不實。第一名的Jumelle就被罰了三百次。

食藥署企科組組長戴雪詠指出目前廣告五大迷思，包含化粧品可以達到「活化DNA，再生修護」；「化粧品可能去除已經生成的痘痘及痘疤嗎」；「化粧品可達整型外科一樣的功效」；「食用維生素E、B1、B2及菸鹼素等可以美白」；以及可以在短期內立即見效等，通通都是誇大不實的廣告，民眾卻容易誤信。

黃毓惠表示，今年夏天因為高溫高居不下，求診的患者比往年成長了兩倍，不少患者因覺得夏天臉容易出油，一天洗臉多次。許多長痘痘的小孩來，父母都說是因沒清潔乾淨，實則過度清潔。

黃毓惠指出，不少人會以冷熱交替方式洗臉、或是常常去角質、以為洗完臉臉部緊繃才是洗乾淨，其實只會讓臉部更敏感。她建議，洗臉應用微涼的水洗臉，先用清潔用品放在手上產生泡沫，再塗抹到臉上，且應立刻沖洗，清潔品在臉上時間越短越好。

黃毓惠也分享，若要預防痘痘應少喝飲料，今年初就有一名年輕女患者，臉部和背部長滿痘痘，再調整作息、服藥後仍不見改善，後來詢問下才知，她每天都會喝一杯珍珠奶茶，戒掉後維持兩個月沒喝，皮膚就變得光滑。因此也建議若想預防痘痘，也應少碰甜食，維持正常作息並勤運動。

(中時)