黃子哲：蘇嘉全瞎扯一事不二議 自宮立院向小英效忠

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案於31日凌晨在立院三讀通過，立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲31日在臉書諷刺，民進黨不顧程序正義，公然違法，硬闖預算，立院成了「行政院立法局」，立法院長蘇嘉全「宛如以自宮向小英宣誓效忠」。

黃子哲提到，國民黨團針對前瞻預算提出超過1萬個預算提案，其中刪減案部分，被蘇嘉全「瞎扯」成「一事不二議」，最後只處理民進黨的232個案子；而上百件的主決議案，則被民進黨整批包裹，直接改為建請案，列入公報參考。

但黃子哲表示，翻遍立法院議事相關規範，根本沒有所謂「一事不二議」，反而《立法院議事規則》第11條規定，要依修正動議旨趣遠近來決定討論順序，也就是案案都得依序處理。所以重點是，立委或黨團所提的案子必須被審議，至於「二議」的合理性或處理方式，在沒有法規明文規定或議事慣例形成前，只能用政治協商來處理，「事實上，這過去一向是由立法院長的重責大任。」

他提到，至於主決議部份，則是根據《預算法》第52條所提出，賦予立委對法定預算提出附加條件或期限，每一個主決議，都是內容相異的獨立個案，更非「一事」，也不會「二議」。

他表示，過去實務上，也和預算案一樣，都是由院長召集協商後，儘量縮減案量，最後交付院會表決，「如今民進黨將其改為建請案，根本是不倫不類，把原本法律保留的預算審議權，隨便用一個決議就給閹割了，簡直是犯賤無極限。」

黃子哲批評，蘇嘉全無能調和鼎鼐，就傾全力與民進黨團一起硬拗，「不僅吃相難看，還自曝其短。事實上，蘇嘉全過去就曾因蓋豪華農舍，被監察院彈劾，公懲會最後認定他違法失職，給了申誡處分。這足以證明，法治教育真的不能等。」

他認為，前瞻基礎建設計畫及預算，可謂問題叢生、漏洞百出，「如今民進黨不顧程序正義，公然違法，硬闖預算，即便眼下過了前瞻，最後卻可能輸了台灣！」

(旺報)