邊磨刀邊背書 崇實張政凱技優上清大
國立崇實高工31日舉辦開學暨卓越獎學金頒獎典禮，表揚成績優異的應屆畢業生；家具設計科張政凱出身中醫世家，卻堅持走自己的路，憑藉著家具木工金手獎優異表現，順利錄取清華大學藝術與設計系。
張政凱的祖父是員林知名仁愛中醫院長張次郎，亦曾任興賢書院主委，背負著來自家中學醫的期望，喜愛畫畫、敲敲打打模仿裝潢師傅的他，自小確展露出不同的學習興趣，大同國中畢業後以會考5B的成績，就近進入崇實就讀。
張政凱說，國中曾參加全國美術比賽，成績並未特別出色，原本只想當設計師，老師確有意栽培他當選手；沒想到訓練過程中練出了興趣與熱忱，總計參加5次木工競賽都獲獎，更接連考取家具木工乙丙級、視覺傳達丙級和建築製圖丙級等四張證照，憑藉過人毅力證明自己的能耐，也逐漸獲得家中親友的認同與支持。
從只能做單一元件，到可在時間內依施工設計圖獨立完成作品，全憑不斷苦練。他以拿到金手獎的靠背木椅為例，強調除了細看作品結構、準接密合度，考驗每個選手的做工純熟度，表面處理能力更能看出其細膩度。
「工欲善其事，必先利其器」，他說，為了呈現出最完美的作品，兩年來他花費掉最多的時間，就是在磨刀，有時候邊磨邊看書、背單字，手磨破流血了都還沒感覺。
校長吳貽誠說，今年畢業生有178人升國立大學，錄取率達54%，表現亮眼，因此邀他們回校受獎表揚；其中，化工科謝昌伯以統測668分，考出衛生護理類科全國第三名，卻捨第一志願選讀嘉南藥理大學藥學系，立志當藥劑師、從事藥理研究。
(中時)
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