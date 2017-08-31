超貴核彈！美軍最致命核武「新B-61」要價8.25億元

美國海軍現役的B61系列航空核彈，正在進行翻新升級計畫，變身後將成為美國最致命的核武。(圖/維基百科)

美軍正在試驗的B61-12升級舊式核彈計畫，打算將目前正在美軍服役的B61-3、B61-4、B61-7、B61-10和B61-11一系列航空核彈，升級成要價不斐的致命武器，如果研製成功的話，這套舊核彈系統將可延長服役20年，但是翻新後的B61-12核彈造價也相當驚人，1枚高達新台幣8.25億元，拿下美國史上最貴的核彈寶座！

綜合陸媒報導，這批生產在1960、1970年代的舊式航空導彈，B61-3、B61-4、B61-7、B61-10和B61-11等5種型號算是美國最古老的武器，前後共生產將近3000多枚，也是美軍現役核彈家族中最龐大的一批，是美軍在冷戰時期研製的戰鬥機專用戰術核彈。2012年左右，歐巴馬政府開始對B61航空核彈進行升級，計畫將美國核武現代化，現役的5種型號將被B61-12核彈統一取代，B61-12升級計畫的主要內容包括翻新核彈頭、解決老化問題，提高彈頭的安全性和可靠性等等。

舊式的B61核彈採取自由墜落重力方式，但升級後的B61-12變身成制導核彈，另外，舊式的B61核彈圓概率偏差在110米至170米之間，但是升級後的B61-12偏差縮小為30米，精準性提高很多。這款新型核彈改善了很多缺點，因此它的價格也不低，400枚核彈價格高達110億美元(約新台幣3300億元左右)，平均1枚B61-12新型核彈要價高達新台幣8.25億元，是美國有史以來最貴的核彈。

美國核安全局局長考慈(Frank Klotz)宣稱，B61核彈的升級計畫可讓舊的核彈系統延長服役20年的時間，屆時，B61-12將全面取代舊式核彈，成為美國武器中最危險的核子武器，威脅中俄。因為B61-12可以控制的爆炸威力最高達5萬噸當量，最低至300噸當量，威力巨大，而且適用性廣泛，能夠掛載在B-2A B-21、F-15E、F-16C/D、F-16 MLU、F-35和PA-200等多款戰機，尤其是搭配在具有隱身能力的四代戰機上，將給對手致命的打擊！

(中時電子報)