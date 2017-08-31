砂石車搶快撞機車 年輕騎士枉送命

新北市五股昨天(30號)上午，發生一起死亡車禍，一輛砂石車疑似因為搶快，撞上直行機車，導致騎士被捲入車底，送往醫院急救還是宣告不治，這名死亡的騎士今僅22歲，才剛進入職場，年紀輕輕卻發生車禍喪命，臉書上湧現許多好友不捨的留言，讓人看了鼻酸。

砂石車搶快撞機車 年輕騎士枉送命

機車直行穿越十字路口，但驚恐畫面就在下一秒，右方砂石車沒有減速，直接撞上，當場輾過騎士，被撞的機車，整輛卡在砂石車底盤車身扭曲，骨架變形，砂石車右前輪地板上留下大片血跡，讓人看了數目驚心。

(中天)