大谷翔平先發 半數大聯盟球團關注

大谷翔平今先發迎戰軟銀鷹，據日媒報導大聯盟有15支球團相關人員將前來視察。(圖/截自日本雅虎體育)

日本火腿「雙刀流」大谷翔平，今將擔任先發，面對軟銀鷹，預計投球數達到60顆球，大谷翔平說，自己不會想太多，就是努力的力保不失分，今據日媒報導將有15支大聯盟球團將前來觀察，彷彿成為了年底入札前的測試戰。

大谷翔平今年受到傷勢影響，目前僅在7月12日首次上場投球，共投1.1局失４分退場，大谷翔平也積極調整狀況，他指出，目前身體狀況越來越好，希望能夠在實戰投球上好好發揮。

今與軟銀一戰，據日本媒體指出，將有15支以上大聯盟球團將前來觀察大谷翔平的投球狀況，其中洋基總管凱許曼(Brian Cashman)也將親自到場。

(中時電子報)