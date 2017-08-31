「神奇北新，寶貝樂學」北新國小開學迎新
新北市新店區北新國小於開學日早晨便洋溢了熱情活力的氣氛，頭戴神奇寶貝造型頭套的師長們站在校門口歡迎孩子們的到來。學生原本仍眷戀放假的情緒，甫見皮卡丘、伊布校長、水精靈主任、快龍主任、火箭喵主任，瞬間笑顏燦爛的的和師長們打招呼，並元氣滿滿的昂首走進學校。
北新國小校長曾秀珠、家長會副會長侯振欽、常委及各處室主任們，為了迎接所有學生來到北新大家庭學習，在川堂發送開學小禮物「神奇便利貼」，期許全校學生能隨時使用「神奇便利貼」，分享溫暖、傳遞愛的力量。
開學始業式中，配合「友善校園週」的活動，由北新國小體育班學生、學生自治會一起透過話劇表演呈現「反毒、反黑、反霸凌」觀念的重要性，全校的小朋友亦透過戲劇演出一起為反霸凌宣示，也期望學生能「收服」課業、情緒、人際關係等疑難雜症，開啟新學期嶄新的學習旅程。
孩子在即將入學前夕應是既緊張又興奮，身為父母，迎接孩子人生中重要的起跑點，想必比孩子還要更緊張。今為了迎接小一新鮮人，北新國小在綜合大樓體育館為384位新生以及數百位家長，特別精心設計了｢神奇北新，寶貝樂學｣的創意迎新活動。
最後，新生各班輪流在｢勤（芹）學門｣、｢聰（蔥）明門｣和｢乖（乖）巧門｣前與皮卡丘及頭戴神奇寶貝帽子的師長們一起合影留念，校長致贈各班新生「螢光筆」，期許小朋友用這支魔法棒，彩繪出豐富的人生，北新國小的新生們將勤學、聰明、乖巧的認真學習，迎接國小學習的新生涯！
(中時)
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