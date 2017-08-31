「產檢完成」　衛福部：年底生出長照司

衛福部長陳時中。（倪浩倫攝）

長照2.0今年初上路，至今已達8個月，由於涉及的範圍廣泛、業務量龐大，涵蓋衛福部底下多個署、司，前衛福部長林奏延今年初就拋出成立「長照司」的想法。衛福部長陳時中今指出，目前長照司正在「產前檢查」，預計今年底就能「生」出來，讓長照業務處理起來更有效率。

長照2.0由衛福部全責負責，但除了最主要負責的社家署、照護司之外，還有社保司、和負責前端預防的國健署，衛福部在年初雖一度成立「長照辦公室」，但因屬任務編組，已於日前退場，讓外界認為長照投入這麼多的預算、服務這麼多民眾，如此重大重要的一項政策，應有一個專責的單位負責，辦起事來才更有效率。

陳時中今表示，目前已就長照司的設立，進行審慎的評估，他以「產前檢查」來形容現在進度，並承諾如無意外，今年底就能把長照司給「生」出來。照護司司長蔡淑鳳說，以照護司為例，底下4個單位、有2個單位在處理長照業務，一旦長照司成立，原有負責長照業務的2單位應就會調派過去，其他單位應該也多是如此。

面對已上路8個月的長照2.0，陳時中今也強調，將在今年10月時進行「總檢討」，包括經費的核銷流程簡化、出院準備計畫銜接長照服務、社區據點ABC的佈建、照服員人力，以及提升失智症服務量、強化失智門診和失智共照中心的聯結。

(中時)