世大運落幕 吳念真：別只有批評 也要給予讚賞
世大運順利落幕，正在執導《清明時節》舞台劇的名導吳念真表示，世大運讓全台灣的人在那段時間有一起參與，一起驕傲，一起做了一件很美好的事情，「這個世代是下一代的，希望大家都可以接棒。」
吳念真說，就像三百人一起去淨灘，一人負責五百公尺，「做完回家，自己也很開心，有榮譽感在裡面。」
吳念真說，台灣現在人心都變了，因為政治上彼此批評，大家透過媒體都學會，躲在臉書後面罵人，「台灣人變得不會讚賞，好像挑毛病才比較厲害跟客觀，其實稱讚跟誇獎的才有意義，挑毛病不一定是客觀。」
吳念真說，就像這次世大運，他看到中華女籃在領獎之後直接在場內跳舞，日本跟澳洲團大家都一起來，他覺得很感動，希望大家「可以批評，但是也要會讚，讓台灣變更好。」
(中時)
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