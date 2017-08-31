「好兄弟」出沒坪林茶博 AR體驗開啟陰陽眼抓鬼趣！
新北市坪林茶業博物館有「好兄弟」出沒？民眾還爭相捕捉？原來是茶博館配合農曆七月傳統習俗，發揮巧思與KUSO創意，結合AR擴增實境技術精心規劃出的「茶葉大富翁─尋找茶業好兄弟」活動，透過手機便能發現各種逗趣的「茶業好兄弟」蹤影，還能兌換小禮！
茶博館以「茶葉大富翁─台灣茶‧台灣事」特展內容為背景，選出為台灣茶產業繁榮做出貢獻的各種人物為主角，設計AR互動遊戲，包括茶箱搬運工、花香茶花販、喫茶店女侍、撿茶枝女工等角色，都化身為可愛的『阿飄』藏身展場各角落。民眾只要透過手機下載遊戲APP，便可以在展場中發現平常肉眼無法看見的茶業好兄弟們，只要捕獲5個好兄弟，就能獲得茶博館準備的限量小禮一份。
第一次到訪茶博館的葉同學開心的大喊：「酷斃了！」，對博物館顛覆傳統禁忌，以中元節的概念規劃推廣活動，感到相當新奇有創意。而特地帶著小孩來參觀的王先生也表示，每一個茶業好兄弟的形象都設計得非常逗趣，就算是小朋友也不會感到害怕，反而覺得很可愛，更因此認識了台灣茶業歷史，充分發揮寓教於樂功效。
「茶葉大富翁，尋找茶業好兄弟」活動將配合農曆七月持續到9月19日為止，想要嘗試以AR科技體驗抓鬼樂趣的朋友們，千萬別錯過！更多活動詳情請至茶博館官網及臉書粉絲專頁查詢。
(中時)
文章來源：茶博館官網
文章來源：新北市坪林茶業博物館臉書
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