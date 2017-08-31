美專家：暖化加劇哈維颶風的災難

哈維颶風給美國德國造成慘重災情，雨量達到125公分，造成休士頓成了水城。(圖/商業內幕)

美國德州最近遇到哈維颶風的侵襲，造成的破壞被描述成「驚人、前所未有」，最大城休士頓的降雨量超過102公分，是當地50年來以最大的瞬間降雨量，使得當地成為水鄉澤國。氣象學家認為這是全球暖化，造成極端氣候現象的又一明證。

生活科學(Live Science)報導，哈維颶風被分類為「第4級颶風」(平均風速209–251公里)，在德州造成的災情還在統計中，目前已知有28人罹難，上萬人受困，是自2005年卡崔娜颶風之後，再一次重創美國的大颶風。氣象專家說，這明顯是一種極端氣候現象，而全球暖化是極可能的原因之一。

幾位科學家表示，最近幾十年來，嚴重降雨和嚴重少雨的事件一直反覆出現，加州在經過幾年的少雨後，在今年就下起了暴雨，哈維颶風也是其中一種。

威斯康辛大學麥迪遜分校的大氣研究科學家吉姆•考辛（Jim Kossin）分析，哈維颶風在墨西哥灣生成，而偏高的海水溫度和環流非常容易把颶風培養的極強，所以哈維的生成速度相當快，不到幾天的時間就從熱帶低壓轉成風速為每小時209公里的4級颶風。

哈維颶風的衛星雲圖，風速與雨量都極強，被稱為完美風暴。(圖/NOAA)

幾個科學家說 ，哈維颶風與氣候變化之間的最強聯繫可以從降雨數據中看到，從8月24日至8月29日的颶風侵襲期間，這5天的降雨量就是今年1~7月的總合，在休士頓東南部瑪麗河觀測站雨量達到125公分，打破美國副熱帶區域雨量的歷史最高紀錄。(先前的紀錄是123公分)

氣候變化具有相當多的變因，所以即使是最高明的氣象專家也不敢斷定氣候的因果，不過收集記錄是重要的一步，美國氣象學會公報的柯辛博士希望氣象研究小組能夠在明年研究哈維颶風的教訓，他把這些紀錄稱為「氣候的指紋」。

(中時電子報)