黃安曬全家福 台大法律出家妹成亮點
長期定居在北京的黃安常透過微博分享對家鄉時事的評論，也常曬出近況，今(31日)他難得分享一家六口相隔30年後再重聚所照的全家福，說：「一張照片，相隔30年！有緣才進一家門，我的兄弟姐妹們。」而照片中他20多年前從台大法律系畢業閃電出家的妹妹成為亮點，粉絲則說：「我兄嫂也出家了，看到出家人親切」、「難怪安哥信佛」。
據悉，黃安的妹妹見脈法師20多年前從台大法律系畢業後，毅然決然剃度出家，是1996年中台禪寺大學生集體剃度出家事件其中一員，當時黃安為了妹妹曾挺身而出，痛責寺方，去年見脈法師受訪，透露事件發生3年後，黃安曾回到中台禪寺參加法會，對該處有較深了解後，才逐漸釋懷，如今自居惟覺老和尚弟子。
見脈法師當時表示，20多年前事件爆發時，她曾一度想面對媒體，解釋自己是因個人因緣才下此決定，替惟覺老和尚平反，而惟覺老和尚卻不在意，只勉勵她努力修行，「就是最好的報恩與解釋」，如今見黃安主動PO出與兄弟姊妹、母親的合影，也讓人感受到一家人的溫厚情誼。
(中時電子報)
關鍵字：黃安
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