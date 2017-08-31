嘉義縣9月份將辦理12場犬貓絕育活動
嘉義縣家畜疾病防治所為配合農委會舉辦家犬絕育大賽，9月份將配合鄉鎮市公所、汪汪動物醫院及嘉義縣保護動物協會共同舉辦12場犬貓免費絕育、寵物登記及狂犬病預防注射三合一活動，活動採報名登記方式，名額有限，請提早向嘉義縣家畜疾病防治所動物保護課(05)3620025或嘉義縣保護動物協會江小姐（0927722508）報名。
家畜所表示，實施源頭管控，請民眾在不影響犬貓健康的前提下將家中犬貓或豢養的流浪犬貓絕育，才能逐步控制及減少流浪犬貓數量，解決流浪犬貓繁殖、影響交通安全及環境衛生疑慮等衍生性問題。
家畜所提醒民眾帶犬貓辦理絕育手術需攜帶身份證影本正反面，以縣轄(飼主為嘉義縣民)混種犬貓絶育為主，需事先替犬貓完全禁食、禁水，減少手術風險。
9月份犬貓絕育活動時間地點如下：
9月4日上午9時：大林鎮上林社區活動中心、布袋鎮新塭里活動中心。
9月8日上午9時：六腳鄉六腳文化中心（六腳鄉六腳村3鄰39號）
9月9日上午9時：布袋鎮新塭里活動中心
9月11日上午9時：六腳鄉灣北社區活動中心
9月14日上午9時：梅山鄉瑞峰社區活動中心
9月15日上午9時：梅山鄉原清潔隊位址（梅山鄉中山路478號）
9月16日上午9時：布袋鎮新塭里活動中心
9月19日上午9時：太保市安仁社區活動中心（福天宮旁）
9月22日上午9時：義竹鄉義竹國小中正堂
9月28日上午9時：阿里山鄉茶山村辦公室
9月29日上午9時：阿里山鄉新美村老人日報中心
(中時)
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