許志宏至桃榮當副院長　呼籲民眾做嗅覺鑑定

獲選百大名醫的台北榮民醫院耳鼻喉科主任許志宏，9月1日起榮陞至桃園分院任職副院長。（葉臻攝）

獲選百大名醫的台北榮民醫院耳鼻喉科主任許志宏，9月1日起榮陞至桃園分院任職副院長，許志宏笑說桃榮將與不少醫院合作，接收轉介來的病患。

許志宏也說，桃榮和北榮都可進行嗅覺鑑定，根據過去醫院做的「台灣嗅覺障礙比率調查」，以嗅覺筆替民眾進行測驗，發現約12％的國人嗅覺不佳，造成嗅覺障礙的原因分成神經性和阻塞性，前者較難回復，後者可靠療程改善，常見原因包括頭部外傷造成、鼻竇炎、鼻息肉或感冒等病毒感染。

許志宏舉例，過去有遇過民眾嗅覺喪失，食物的香臭分不出外，連瓦斯外洩都是最後一個逃的，「萬一遇到火災聞不到煙味，還得看見火才逃，屆時都已太晚」，但民眾也無需恐慌，耳鼻喉科手術現在有9成只要以內視鏡就可完成，過程並不複雜。

許志宏也提醒，嗅覺障礙也包括嗅覺幻覺、嗅覺倒錯，「明明是香花，卻聞到臭味」，或沒味道卻聞到味道，這類的病因則和腦細胞異常有關，建議到醫院做詳盡檢查，才能盡早治療。

(中時)