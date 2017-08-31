為流浪犬找家 竹市府推友善校犬計畫

新竹市長林智堅推廣生命教育，鼓勵學校認養校犬，為毛小孩找家，也陪伴孩子們成長。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅推廣生命教育，鼓勵學校認養校犬，為毛小孩找家，也陪伴孩子們成長。（陳育賢攝）

新竹市政府推廣生命教育，鼓勵新竹市學校認養校犬，除了為毛小孩找新家，也能陪伴孩子成長，市府昨天並舉辦「校園守護者友善校犬前哨站」記者會，市長林智堅親自頒發「校犬任聘書」給高峰國小校犬Libby，象徵認養校犬計畫開跑。

市長林智堅表示，Libby擔任高峰國小校犬已經1年多，是老師、學生、家長都愛的最佳校園夥伴，也因此成為新竹市政府推廣「友善校犬計畫」的前哨站，希望高峰國小的校犬成功經驗，能推廣到其他學校，市府動保所也會提供協助。

會中也首度播映「高峰國小校犬Libby的快樂生活」影片，拍攝Libby每日在學校的任務，Libby在校門口迎接孩子上學、陪伴孩子一起上課、與警衛大哥巡視校園、下課陪孩子奔跑玩耍，更在孩子低落時在一旁默默陪伴，成為高峰國小孩子重要的成長夥伴。

(中時)