《時來運轉》運彩報報之MLB 季末亂鬥 「7＋」再現

印地安人近期海K皇家、痛擊強敵紅襪，打擊火力驚人。(美聯社資料照)

美國職棒例行賽已進入最終月賽程，各區冠軍與外卡，隨著時間倒數將越趨底定。一些本季無緣季後賽只能等待來年再拚的隊伍，紛紛登錄新人提早儲備未來戰力，這使得積極爭取戰績的強隊遭遇啟動養兵工程的弱旅時，更容易出現大比分差距。此刻正是進場體驗深受玩家喜愛的高賠率玩法「勝分差」的好時機，本週就來解析近期分差趨勢。

8/14至8/31日18天期間，只有8/18大聯盟全日賽程無出現「7+」賽果，其餘共出現32場勝負兩隊差分「7」以上的賽事。其中8/23單日出現4場，8/19、8/28兩度出現單日3場「7+」，更是比例極高！運彩勝分差7+賠率平均約有10.00水準，串關組合得宜，有機會獲得高額獎金。

攤開這些「7+」比賽的內容來檢視可以發現幾個共通現象：首先，有機會競逐季後賽的強隊，往往上緊發條全力搶勝，遇到弱隊一定猛打不說，碰上同分區強隊更試著將其打昏打傻拉下馬來，甚或為季後賽對決先下馬威。像是雙城在8/19到8/21對響尾蛇的跨聯盟賽中，兩度以10:3、12:5痛擊對手！接著在8/22對白襪時繼續10:2抓進補；無奈遇上中區一哥印地安人時，雙城仿佛被下蠱般表現七零八落，8/16時1:8只能俯首稱臣。

印地安人去年挑戰冠軍僅一步之遙，今年強勢挑戰再闖世界大賽，除了電爆雙城，8/19、8/28兩度以10:1、12:0海K具有外卡競逐資格的皇家，8/25時以13:6痛擊可能在美聯季後賽遇到的強敵紅襪。其他像是小熊有兩次超級火力展示：分別在8/15、8/27以15:5、17:2灌倒紅人及費城人；洋基則是一週內三度得分上雙：8/23、8/24對老虎13:4、10:2，8/28再對水手10:1獲勝。

在這些「7+」賽事中，也有如金鶯、巨人、遊騎兵、教士等弱隊，靠著發揮猛烈打擊，妥善掩護新人投手的登板而狂勝對手的內容。九月是大聯盟新人進入擴編名單時期，預料「7+」現象將更頻繁出現。當然，強隊間的對戰，也容易出現1分差賽果內容，則是另一種串關好選擇。

(中時電子報)