主播現身認離婚！淚灑記者會 嘆生死沒人理
名人婚姻備受矚目，香港第一代娛樂新聞主播陳貝兒，曾獨家專訪木村拓哉、李秉憲和李安，被受封「有線娛樂主播一姐」，轉戰演藝圈的她，主持多個電視節目，近日陳貝兒出席新節目《嫁到這世界邊端》記者會時，數度激動落淚，坦言與商人老公黃國棟離婚，她還感慨說，自己的生死已經沒人理。
陳貝兒擁有好口才、從主播轉戰主持，表現亮眼，不過鮮少談家務事的她，日前卻傳出與商人老公的6年婚姻亮紅燈，陳貝兒昨（31日）現身節目記者會時，坦言與黃國棟正在辦離婚手續，目前分居中，陳貝兒透露，兩人都為婚姻做出努力，但她仍忍不住悲傷情緒、一度崩潰到在角落哭泣。
無奈婚姻破局，陳貝兒強調無關第三者，兩人是在和平氣氛下才做出的決定，不過陳貝兒也感慨，沒人理會自己生死，她在記者會上哭成淚人兒，事隔一夜後，陳貝兒今也在臉書發文：「I'm ok, thx.」並上傳寫著「面對、接受、放下、向前」的圖片，堅強模樣讓人心疼。
(中時電子報)
關鍵字：陳貝兒
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