逢甲商圈傳槍響 男自轟2槍送醫搶救

台中市逢甲商圈今天（31日）下午警傳槍響，1名48歲的男子在家門前，持一把改造手槍，竟朝頭部連開兩槍，當場倒臥血泊中，家人發現緊急將傷者送往中港澄清醫院搶救中。

台中市警察局第6分局西屯派出所表示，自戕的男子沒有前科，正調查他的槍枝來源，也要釐清開槍自殺動機。

(中時)