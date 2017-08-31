王武隆的蛋雞曬太陽做沙浴 雞蝨不上身
「芬普尼」毒雞蛋事件讓蛋雞產業受衝擊 ，採取放養方式飼養蛋雞的王武隆建議，業者可以改變飼養環境，降低飼養密度，讓雞舍通風 ，而放養的雞隻可以曬太陽做沙浴，自然會健康，可以大大減少用藥的問題。
最近國內引爆的「芬普尼」毒雞蛋事件，疑似因為有部分蛋雞業者誤用已經禁用的農藥「
芬普尼」整理雞舍或為去除「雞蝨」所造成，王武隆說，事實上這樣的問題只要從養雞的方式做改善，就可以完全避免。
他說，以目前台灣的蛋雞養殖，要廢除籠子、倣效歐盟採人道友善飼養，短期是不可能，但要改雞舍環境，只要先降低飼養密度，增加雞舍通風對流，勤加清理雞糞提升雞舍乾燥度，蚊蠅自會變少，就可減少用藥。
王武隆經營的「老王雞舍」，雞隻的飼養密度相當低，1棟可以飼養5000隻雞的空間，他只養了500隻；另外，而雞舍內又鋪設墊料粗糠可以將雞糞水份吸乾，藉以保持乾燥，營造乾淨的環境。
尤其是，王武隆說，他每天還會讓雞隻到戶外曬太陽做「沙浴」，所以不會有「雞蝨」，自然不必施用「除蝨」藥物，也就不會出現藥物殘留的後遺症。
(中時)
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